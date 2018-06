La Lazio cerca il punto d'incontro con il West Ham per Felipe Anderson. Il brasiliano è più vicino alla cessione, gli inglesi sono forti dell'assoluta volontà del giocatore di trasferirsi a Londra. A ballare tra domanda e offerta sono circa 5 milioni di euro, i due club si sentono ogni giorno, l'intesa verrà trovata. Gli Hammers hanno già acquistato i cartellini di Fredericks, Fabianski e Issa Diop, spendendo 33 milioni Per arrivare al brasiliano della Lazio ne serviranno almeno altri 40, come riporta la Repubblica.



MERCATO LAZIO SOSTITUTI ANDERSON- Appena definita la cessione di Anderson, la Lazio si muoverà per portare a Roma il suo sostituto. Oltre a Luan del Gremio, Paquetá del Flamengo e Guedes dell’Atletico Mineiro, il nome sul taccuino di Tare adesso è l'ipertecnico e dribblomane Bernard, che proprio oggi ha comunicato ufficialmente allo Shakhtar la sue decisione di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ha passaporto spagnolo, ha già fatto chiaramente capire di cercare nuovi stimoli, magari in A...