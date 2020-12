Continua a non sbagliare un colpo la Salernitana in Serie B. La squadra di Castori batte in trasferta il Venezia per 1-2 grazie alla doppietta di uno dei tanti ex della Lazio a disposizione. Si tratta di André Anderson. Il trequartista brasiliano naturalizzato italiano assicura i tre punti ai granata con due sigilli importantissimi, uno di destro su assist di Casasola e uno di sinistro dopo il palo di Tutino. I campani rimangono in vetta al campionato cadetto a quota 31 punti con l'Empoli attaccato a quota 30.