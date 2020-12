Il rientro in campo di Senad Lulic è sempre più in dubbio dato che il recupero dal lungo infortunio dell'anno scorso procede a ritmi più lenti del previsto. Per questo il ds Igli Tare sta provando a piazzare un colpo "low cost" a gennaio per completare il reparto e sono 4 i nomi sul taccuino del dirigente. Si tratta, secondo la Gazzetta dello Sport di Lazovic del Verona, Augello della Sampdoria, Biraghi della Fiorentina e Ricca del Bruges.