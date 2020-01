L'ansia per le condizioni di Correa continua. A Formello, quartier generale della Lazio, tutti i riflettori sono puntati sull'argentino. Dopo aver saltato Samp e Napoli, l'argentino ha giocato il derby dal 1', ma l'impegno nella stracittadina potrebbe aver determinato una brutta ricaduta, come riporta il Corriere dello Sport.



CONDIZIONI CORREA - Dopo un intero giorno di riposo per far sbollire rabbia e umore tetro, la Lazio tornerà ad allenarsi a Formello senza Correa. Verrà sottoposto ad esami strumentali, ma il rischio di perderlo per qualche giorno c'è, eccome. E Inzaghi non è per niente tranquillo: in avanti ha poche alternative, senza Correa la coperta comincia ad essere davvero molto corta.