Sarà una Lazio decimata quella che partirà alla volta di Bruges. Oltre ai lungodegenti Lulic e Radu, non prenderanno parte alla trasferta il giovane Armini assente dalla scorsa settimana, così come lo stesso Cataldi, e per non finire anche Leiva e Luiz Felipe, entrambi con la febbre. Come riporta Il Messaggero però, le brutte notizie non dovrebbero essere finite qui. Rischia di non partire neanche Luis Alberto. Il Mago non sta bene. Oggi si avranno maggiori risposte nella rifinitura.