Simone Inzaghi ha commentato così la vittoria contro il Bologna: "Oggi avevo dei problemi di formazione, Milinkovic stamattina non riusciva neanche ad attivarsi, chi è entrato ha dato tutto. Marusic e Leiva hanno giocato martedì e non erano a posto, hanno fatto quei 35 minuti che sono stati utilissimi. Tutti vogliono stare in campo, ma con tante partite ci sono delle rotazioni e io ho il dovere di inserire anche i nuovi. Luis Alberto e Correa hanno dato tanto ma tra pochi giorni abbiamo il Brugge e bisogna dosare le forze".



Su Immobile: "Ciro ha parlato con le prestazioni e con i gol, è un valore importante per tutto il calcio italiano, tornerà a far gol presto anche in Nazionale".