Si avvicina la quarta e ultima sfida nel gruppo B di Copa America per l'Argentina. In attesa dei quarti di finale, l'Albiceleste nella notte affronterà il fanalino di coda Bolivia ancora a 0 punti. Opportunità per Joaquin Correa? A quanto pare no. Secondo i media argentini infatti, il numero 11 della Lazio dovrebbe partire dalla panchina in favore del suo omonimo Angel dell'Atletico Madrid. A completare il terzetto d'attacco di Scaloni ci dovrebbe essere il Kun Aguero e ovviamente Messi.