Lotito vuole blindare Zaccagni. Secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio ha in mente di rivedere al più presto l'accordo che lega l'ex Hellas alle Aquile.



Il contratto, firmato l'anno scroso, scade nel 2025. Al suo primo anno a Roma le sue prestazioni hanno convinto tutti e già in questo ritiro di Auronzo l'Arciere si sta confermando uno dei punti di riferimento nella rosa di Sarri. Lo ha voluto proprio lui, dopo che l'estate scorsa sfumò Kostic in extremis. Dal 1°luglio - in base alla formula che era stata adottata per il suo trasferimento - è definitivamente un calciatore della prima squadra della Capitale. Un ritocco dell'ingaggio, con relativo prolungamento, secondo il club sarebbe più che meritato.