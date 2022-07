Sembrava che dovesse andare ad arricchire la rosa del nuovo Monza, ma alla fine, complici alcuni problemi legati alle commissioni che avrebbero dovuto riconoscere i brianzoli, l'ha spuntata la Lazio: Nicolò Casale, giovane centrale classe 1998, sorprendente nelle fila del Verona, si trasferirà alla corte di Maurizio Sarri.



CIFRE - I biancocelesti sborseranno circa 10 milioni tra parte fissa e bonus per quello che, nei piani del tecnico, sarebbe il compagno di Romagnoli (ancora in corso le trattative per l'ex capitano del Milan) al centro della difesa, con gli spagnoli Gila, arrivato dal Real Madrid, e Patric a fare da riserve.