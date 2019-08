Caldissimo l'asse Lazio-Turchia. Dopo la lunga trattativa intavolata per l'esterno sinistro Riza Durmisi, stavolta il Besiktas, approfittando del canale di comunicazione aperto, vorrebbe provare a portare in Turchia l'attaccante Felipe Caicedo.



MERCATO LAZIO - La situazione di Caicedo è ancora tutta da decifrare: la Lazio lo vuole a Roma, non vuole che vada a scadenza 2020 e sta cercando una soluzione per farlo rinnovare. Come riportano in Turchia, Caicedo vorrebbe uno stipendio importante, almeno 2,5 milioni di euro, ma il Besiktas avrebbe chiesto informazioni per portarlo in Super Lig. Ultimatum di Lotito a Caicedo: 48 ore per decidere se andare via o rimanere - e rinnovare. Il Besiktas ci prova, la palla passa a Caicedo.