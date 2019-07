Lazio, asta per Milinkovic in arrivo. Dopo il viaggio di Tare in Inghilterra per raccogliere le offerte dalla Premier, in Francia accusano: Leonardo è passato in svantaggio su Milinkovic Savic.



MERCATO LAZIO - Dopo aver preso le redini del club parigino, Leonardo sembrava voler usare la sua rete di contatti in Serie A per portare talento in Francia. Milinkovic era il primo nome della sua lista: l'inserimento del Manchester United potrebbe far saltare tutto. Anche la Juventus resta alla finestra, in attesa.