La vittoria straripante contro la Lazio, 1-4 all’Olimpico nel recupero della prima giornata, è valsa al tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini un record personale che lo proietta tra i più grandi allenatori d’Europa. Come riporta il canale ufficiale della società, la vittoria contro la Lazio è la centesima del tecnico di Grugliasco in poco più di quattro anni sulla panchina bergamasca.



CHE MEDIA- Anche la media ha qualcosa di sbalorditivo: 100 vittorie su 189 gare in nerazzurro equivalgono al 53% di trionfi totali; da quando c’è il Gasp in panca, la Dea vince più della metà dei match.