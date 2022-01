Lazio-Atalanta chiude il sabato sera della 23esima giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno con calcio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle 20.45. Uno scontro diretto fondamentale per le due formazioni in lotta per i piazzamenti europei con i biancocelesti di Maurizio Sarri che arrivano da una settimana positiva grazie alla vittoria sulla Salernitana e il passaggio del turno in Coppa Italia senza troppi dispendi di energie contro l'Udinese. Gian Piero Gasperini dopo lo 0-0 contro l'Inter vuole migliorare il proprio record esterno (il migliore in Serie A) per tentare di sfruttare il turno che vede contrapposte Milan e Juventus in chiave piazzamento Champions.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Lazio-Atalanta, calcio d'inizio alle 20.45 sarà tramsessa sia da Dazn sulla propria piattaforma, che da Sky che la farà vedere su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4k (213). La gara sarà visibile in streaming per smartphone e tablet sull'app Dazn, su quella di SkyGo e su Now.



PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; De Roon, Freuler, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic, Pessina; Muriel.