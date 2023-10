Sette gol in sette partite per laquest'anno in Serie A. E la maggior parte li hanno realizzati i centrocampisti. Il crollo delle prestazioni offensive dei biancocelesti rispetto all'anno scorso è tutto qui. La squadra disottolinea stamattina il Corriere dello Sport, è al diciottesimo posto in Serie A nel rapporto tra occasioni create e gol realizzati. Un anno fa era prima. Un dato preoccupante, che anche ieri ha trovato conferma a San Siro contro il Milan, in una partita con appena 4 tiri in porta, tutti centrali e facilmente controllati da Maignan.SoloE l'ala sinsitra ex Hellas, prima del Torino, non segnava in campionato da aprile scorso, contro la Juventus.che ieri si è divorato dopo un quarto d'ora la più grande occasione da gol della partita della Lazio, non timbra il cartellino dal 3 maggio scorso, quando segnò il gol del vantaggio nella gara col Sassuolo. Ha però messo a referto almeno tre assist quest'anno.e gli altri nuovi arrivi davanti non si sono invece ancora visiti. Lo spagnolo in generale è dache non batte un colpo lì davanti, ma ha l'attenuante di aver dovuto combattere con diversi problemi fisici che ne hanno limitato anche l'impiego in campo. Molto più grave è che nelle stesse partite siano arrivati solo due gol su azione e uno su rigore da parte degli altri compagni di reparto. Una crisi che quindi va avanti da tempo e per la quale, nonostante il mercato, il tecnico biancoceleste e gli stessi uomini in campo non sembrano aver trovato una soluzione.