La Lazio lavora per portare a Roma una serie di colpi laterali, non prioritari, per sostituire chi è sul punto di partire. Caicedo ha deluso: non è riuscito a garantire il giusto apporto di gol, Tare sta stringendo la presa attorno a Wesley del Bruges. Trattativa che rischia di diventare un braccio di ferro, con una concorrente molto scomoda.



MERCATO LAZIO - La Lazio offre 10 milioni per l'attaccante e non sembra voler arrivare ai 15 chiesti dal Bruges. Dal Belgio inoltre sostengono che nelle ultime ore si sia rifatta viva la concorrente principale della Lazio, il Galatasaray, con un'offerta migliore: 12 milioni di euro. Secondo HLN, i turchi fanno sul serio per Wesley: l'ennesimo duello di mercato si profila all'orizzonte, con la Lazio che potrebbe dover rilanciare a breve.