Emergono i dettagli del colpo Valon Berisha per la Lazio. Come riporta Il Messaggero, il club biancoceleste ha trovato l'accordo con il Salisburgo per il centrocampista albanese per circa sette milioni di euro più uno di bonus. Il giocatore è atteso fra oggi e domani nella Capitale per definire l'accordo finale sul contratto da 1,5 milioni di euro più bonus per i prossimi cinque anni.