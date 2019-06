Galatasaray di nuovo su Caicedo. A gennaio il club turco ha chiesto l'attaccante alla Lazio, ma ha ricevuto il no deciso della Lazio. E a ragion veduta: Caicedo è stato il miglior realizzatore biancoceleste nel 2019, segnando anche al derby contro la Roma. Il corteggiamento non si è mai interrotto, anzi.



MERCATO LAZIO - Come riportano in Turchia, i segnali di apprezzamento dal Galatasaray continuano ad arrivare. E il giocatore gradisce. L'idea di giocare in Süper Lig sembrerebbe piacere. Caicedo ha chiesto al suo agente di ribadire alla Lazio la sua volontà di lasciare Roma, chiedendo alla dirigenza turca una sforzo. Perfino Terim potrebbe muoversi per portarlo alla sua corte.