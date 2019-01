Attenzione a Wesley. Tare lo ha puntato, vuole portarlo alla Lazio, lo sta aspettando a giugno ma attenzione al Cardiff. La tragedia di Emiliano Sala ha colpito il mondo del calcio, e ha stravolto i piani di mercato della squadra gallese.



MERCATO LAZIO - Secondo il sito Het Nieuwsblad il Cardiff City avrebbe offerto 20 milioni di euro al Bruges per l’attaccante brasiliano. Già a inizio sessione una proposta identica era stata respinta al mittente, fissando il prezzo a 30 milioni. Non dovrebbero esserci rialzi in vista, anche in attesa dei risvolti legali che inevitabilmente la vicenda dolorosa di Sala purtroppo avrà: Tare aspetta giugno, il Cardiff deve decidere se muoversi prima.