Parte l'asta per Elmas, e radiomercato parla chiaro: sarà un gioco al rialzo. Il centrocampista, che piace a Lazio, Fiorentina e Tottenham ha stupito gli scout: contro il Galatasaray ha segnato e messo in campo una grande prova, il segno sul taccuino degli osservatori è più che positivo. E l'asta ha avuto inizio.



MERCATO LAZIO - Per ora la Lazio sta a guardare: la Fiorentina avrebbe offerto 15 milioni di euro, ma l'offerta sarebbe stata rispedita al mittente. Per ora il Tottenham è davanti a tutti: 22 milioni di offerta, ha lasciato indietro anche Lazio e Zenit, ultima arrivata alla corte dei club interessati. Anche il manager di Elif Elmas è stato già avvicinato dagli emissari degli Spurs, ma attenzione: se dovessero arrivare altri club dalla Premier, il prezzo di Elmas potrebbe essere record.