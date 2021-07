È unache sorride quella partita con le proprie nazionali. Tra i campioni d’Europa agli ordini di Robertovi erano infatti, due pilastri della formazione biancoceleste. Solo sulla vetta del Vecchio Continente? Assolutamente no. Il club capitolino è stato rappresentato anche nella spedizione dell’campione del Sud America. L’Albiceleste ha alzato la Copa in casa dei rivali brasiliani, e tra i convocati di(ex Lazio) vi era ancheProprio intorno a Correa al momento gravitano le ambizioni del mercato del club capitolino. Da mesi circola l’indiscrezione che il Tucu sia stanco della Lazio e che voglia cambiare aria, e ora grazie a, ne è arrivata la conferma. “Correa farà l'attaccante di sinistra se ha voglia e gli stimoli giusti. Il ragazzo. Se quando torna dalla Coppa America ha cambiato idea”, queste le dichiarazioni del Comandante nel giorno della sua presentazione a Formello.Come sostituti del Tucu sul taccuino dici sono diversi profili, ma il nome cerchiato in rosso è quello di Julian, trequartista (e all’occorrenza attaccante esterno) del. Occorrerebbero almenoper portarlo nella capitale. Il club tedesco avrebbe aperto anche alla possibilità del. C'è poi la suggestione. Continua a circolare il nome del numero 10 della nazionale. Al momento i rapporti tra il calciatore e ilnon sono idilliaci, ma per strapparlo ai partenopei servirebberoe un. Il succo è che finché la Lazio non incasserà una buona somma di denaro non potrà riversarsi nelle trattative in entrata. Una situazione di stallo che non giova assolutamente alla genesi del "Sarrismo biancoceleste".Anche se vincitore dellada attore non protagonista, Correa al momento si sta godendo le meritate ferie dopo una stagione stressante e compressa tra club e nazionale. Lui, così come Acerbi e Immobile, sono attesi da Sarri direttamente a. Salvo sorprese salteranno il ritiro di. Finché il Comandante non parlerà col Tucu e ne capirà le intenzioni, il mercato della Lazio sarà bloccato.L’agente dell’argentino, Alessandro, sta intensificando i contatti cole non solo. Correa piace anche all’e al, ma al momento le offerte recapitate a Formello (o le parvenze di queste ultime) non soddisfano. Il patron biancoceleste vorrebbe incassare almenoda una sua cessione dopo averne investiti 19. Al momento Correa ha staccato tutto. La Lazio invece attende di capire se il Tucu dovrà ballare il suo ultimo tango in biancoceleste.