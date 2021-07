"Sono contento di essere qui", queste le parole di Felipe Anderson stamattina in Paideia prima di effettuare le visite mediche con la Lazio. Il classe '93 è pronto a legarsi nuovamente al club che lo ha reso grande permettendogli di approdare in un campionato come la Premier League col West Ham. In attesa dell'ufficialità del ritorno in biancoceleste, Pipe è partito ugualmente per Auronzo di Cadore.



ARRIVO NELLA NOTTE - Il brasiliano è arrivato di notte sotto le Tre Cime di Lavaredo, come accaduto ieri per Kamenovic, l'altro nuovo arrivato rimasto in attesa a Formello nei giorni scorsi. Alle 00.45 presso l'albergo Auronzo nel Cadore vi è stata la genesi del Felipe Anderson 2.0. “Ciao ragazzi, forza Lazio”, queste le sue prime parole ai cronisti presenti. Già dalla mattina Sarri e il suo staff cominceranno a lavorarci con l'obiettivo di riportare il suo livello ai vecchi fasti biancocelesti.