Tutto fatto per il trasferimento di Muriqi al Maiorca. O almeno così sembrava. Il calciatore ha anche superato le visite mediche ieri, ma un comunicato ufficiale non è ancora arrivato. Né da parte della Lazio - il che però preoccupa meno i tifosi, visto quanto avvenuto a livello di tempistiche per Vavro e Jony - né da parte del club spagnolo.



Il timore che aleggia nell'etere romano è che tutto possa essere stato stoppato proprio dai biancocelesti, per non trovarsi scoperti in attacco. Con la trattativa per Miranchuk appesa a un filo e pochissimo tempo rimasto per trovare un'alterantiva, potrebbe infatti concretizzarsi l'ipotesi che il kosovaro venga richiamato a Roma all'ultimo secondo.