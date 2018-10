Cresce il monte ingaggi della Lazio, anche grazie ai nuovi acquisti. L'aumento è consistente: 37% rispetto al bilancio precedente. Come riporta il Corriere dello Sport, al 30 giugno 2018 sono 58,4 milioni di parte fissa spesi per i contratti dei calciatori, 7,2 la parte variabile. La Lazio spende 68 milioni in totale.



BILANCIO LAZIO - A bilancio la Lazio ha 77,4 milioni, considerando anche i 5 milioni lordi per Inzaghi e lo staff e 1,1 per gli allenatori del settore giovanile. L'aumento è consistente: lo scorso anno erano “solo” 50,1 i milioni spesi per i contratti. Il prossimo bilancio subirà un ulteriore aumento a seguito dei rinnovi con adeguamento di Milinkovic-Savic e Immobile, e gli arrivi di Acerbi (1,8 a bilancio), Badelj (1,9) e Berisha (1,5).