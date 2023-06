Passi avanti per Marcos Leonardo. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio e il Santos stanno portando avanti colloqui intensi in questi giorni. Per il classe 2003 i brasiliani chiedono 15 milioni, mentre l'offerta biancoceleste al momento è ferma a 12. Si tratta sulla formula per colmare la distanza e concludere l'affare nel giro di pochi giorni.