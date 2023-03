Lazio – AZ Alkmaar: 1-2: poteva essere più reattivo su entrambi i gol subiti.: fuori posizione su entrambi gli assist confezionati da Karlsson sul suo lato.si perde l'uomo in area in occasione del palo dell'AZ nel primo tempo. Anche sul gol del pari non è stato tempestivo nel chiudere il passaggio a rimorchio.: Sarri si fida di lui anche se non è al 100%, per un ginocchio un po' malandato. Lui lo ripaga con 45 minuti di buon livello (dal 1's.t.: staffetta programmata con Casale. Garantisce lo stesso livello di affidabilità): si propone poco. Pensa più a coprire lo spazio alle spalle di Zaccagni per lasciarlo più libero di attaccare, ma da un suo rilancio sbagliato nasce il gol del 1-2.: sanguinoso il pallone perso a fine primo tempo, che costa il pari. E anche sul secondo gol poteva fare meglio. In generale troppo leggero nei contrasti in più di un'occasione.: funziona il suo filtro davanti alla difesa per limitare l'azione di Mijnans. Poco coinvolto invece nella fase di palleggio perché gli avversari hanno chiuso sistematicamente le linee centrali. (dal 14' s.t.: ha provato a dare il cambio di passo a centrocampo): si accende nella ripresa per provare a far uscire la Lazio dall'apnea. Confeziona palloni d'oro che i compagni sprecano.: il suo gol è solo un'illusione per la Lazio, ma resta bellissimo. Legge l'assist di Zaccagni con un secondo di anticipo, beffando difensori e portiere con un gol da campione vero, quale è. (dal 14' Cancellieri 5,5: a Napoli era entrato con tutt'altro piglio. Stasera è un'occasione sprecata per lui): il gol del vantaggio nasce dalla sua caparbietà a centrocampo. Dinamico e generoso come se non fosse alla sua 84esima presenza consecutiva. Incredibile però il gol che si mangia sull'errore di Ryan.: assist al bacio per sbloccare l'incontro. Tante accelerazioni devastanti con cui fa venire il mal di testa a Sugawara.All.: la Lazio fa la partita ma concretizza poco. Se i suoi uomini non segnano neanche a porta vuota lui può farci poco. Frustrante vedere quanto gioco è stato creato e mandato in fumo stasera.: Ryan 6; Sugawara 5, Goes 6, Hatzidiakos 6, Kerkez 7 (dal 36' s.t. De Wit sv); Clasie 6,5, Mijnans 6, Reijnders 6,5 ; Odgaard 5,5 (dal 36' s.t. Mihailovic sv), Pavlidis 7 (dal 36' s.t. Meerdink sv), Karlsson 6,5 (dal 36' s.t. Van Brederode sv). All.: Jansen. 6,5