Radu festeggia il reintegro con i compagni, in alta quota. Pomeriggio libero ieri per la Lazio, il Messaggero racconta alcune note di backstage: come sempre esibizione canora dei nuovi, urla e applausi, dopo la seduta mattutina appuntamento a Malga Maraia, 1600 metri di panorama mozzafiato.



PRANZO DI SQUADRA - Pranzo offerto da Radu, il telefono non prende, piatti tipici e divertimento. Inzaghi supervisiona, tutto lo staff è presente, la Lazio prende il fiato dopo la prima, pesante fase di ritiro. E Radu può festeggiare il ritorno in squadra.