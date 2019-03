Non era presente all'allenamento di ieri Milan Badelj, ma il motivo va oltre il campo, la preparazione della gara contro il Parma, e tutto il contesto sportivo. Il centrocampista ex Fiorentina è sceso in campo in mattinata e poi si è diretto a Firenze. Il legame con la sua città è forte, ma ancor più quello con Davide Astori. Badelj ha partecipato alla messa alla sua memoria. La celebrazione, ad un anno dalla scomparsa del difensore viola, si è tenuta nella basilica di San Lorenzo. Badelj aveva già dedicato all'ex compagno di squadra il suo primo gol alla Lazio, contro il Genoa, indicando il cielo.