Inzaghi non vuole Jallow, e Tare non vuole fare mercato. Come riporta il Messaggero, tra i due i colloqui sono fitti: il ds albanese vorrebbe rivalutare elementi della rosa che, fino ad ora, non hanno trovato spazio. Da Jony - che strizza l'occhio al Celta Vigo - a Berisha, ancora un corpo estraneo, Tare vorrebbe che la profondità della rosa fosse sfruttata a dovere.



MERCATO LAZIO - Inzaghi ha provato a proporre Matri, ha chiesto Paloschi, ma la Spal è stata già avvisata che no, non ci saranno chiamate dalla Lazio. Non arriveranno giocatori, non quelli chiesti da Simone Inzaghi. La famosa quarta punta potrebbe essere, in caso di emergenza, Jallow, ma il mister non crede possa essere utile alla causa. Il colpo dell'ultimo minuto potrebbe comunque accontentare Inzaghi: ma, per ora, tutto tace.