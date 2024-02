Lazio-Bayern Monaco è l'andata deglio ottavi di finale della Champions League 2023-2024 e sarà arbitrato da un direttore di gara francese. Sarà infatti François Letexier a condurre la gara fra Maurizio Sarri e Thomas Tuchel. Calciomercato.com vi fornirà live la moviola degli episodi più discussi.



LA DESIGNAZIONI

Arbitro: François Letexier

Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni

IV Uomo: Stéphanie Frappart

VAR Jérôme Brisard

AVAR Willy Delajod.



PRIMO TEMPO

29'- Punizione Bayern - Corretta la punizione, insidiosa, per il Bayern Monaco. Netto il fallo di Gila su Musiala. Ci poteva stare il giallo per il difensore laziale.



SECONDO TEMPO

68' RIGORE ED ESPULSIONE - Clamorosa decisione di Letexier. Lazio in contropiede, Isaksen recupera una palla in area dopo uno slalom di Immobile e calciando viene steso da Upamecano. Il difensore francese non prende la palla, ma prende direttamente la caviglia dell'esterno laziale con piede a martello. Giusto il rigore, generoso il rosso.

69' - Giallo anche per Kimmich per le vibranti proteste dopo il rosso a Upamecano.