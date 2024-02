Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

SEGUI L'ANDATA DEGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

LAZIO-BAYERN MONACO SU AMAZON PRIME

Torna la Champions League, in programma l'andata degli ottavi di finale. La, mercoledì 14 febbraio alle 21,che ha vinto il gruppo A con 16 punti, davanti a Copenaghen, Galatasaray e Manchester United. L'unico precedente tra Lazio e i tedeschi risale agli ottavi di finale della Champions League 2020-21, con il Bayern che vinse entrambe le gare (4-1 in trasferta, 2-1 in casa)., i biancocelesti non hanno mai superato un turno in questa fase: eliminazione ai quarti di finale del 1999-2000 contro il Valencia e agli ottavi di finale del 2020-21 contro il Bayern Monaco.Il match sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. La telecronaca di Lazio-Bayern Monaco è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. A seguire, ad animare l’highlights show con i gol di tutti i match dalle 23:15 ci saranno Marco Cattaneo, Cristian Brocchi e Julio Cesar. Gli highlights di tutte le partite di UEFA Champions League giocati martedì 13 e mercoledì 14 saranno disponibili on demand a partire dalle 23:00 di mercoledì 14.Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.: Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane.