Lazio-Bayern Monaco, le pagelle di CM: Immoible glaciale, Upamecano disastroso quanto Kane

Tommaso Fefè

Lazio – Bayern Monaco 1-0



LAZIO

Provedel 6: Non deve fare neanche una parata. E questo testimonia più di ogni altra cosa la partita clamorosa dei suoi compagni di difesa.

Marusic 6: esegue bene i compiti su entrambe le fasce. Sbaglia poco e concede ancora meno.

Gila 7,5: partita monumentale. Arriva prima di tutti su tutti i palloni vaganti. Chiude ripetutamente la porta in faccia a Muller. (dal 35’ s.t. Patric 6,5: determinante nel recupero quando stoppa Musiala scappato via sulla corsia sinistra. Rientro in campo di personalità)

Romagnoli 7,5: Prende le misure a Kane e non lo lascia respirare per tutta la partita. Se c’è lui, in area di rigore non succede nulla.

Hysaj 6: di riuscire a tenere Sané non se ne parla. Prova comunque a rendersi utile in fase di palleggio. Esce con la lingua sotto ai tacchi (dal 15’ s.t. Lazzari 6: meglio del compagno in marcatura. Quando spinge costringe gli avversari a ripiegare da quel lato)

Luis Alberto 6: ne ha sempre 3 addosso, ma non perde mai la calma. Difficile inventare qualcosa con un pressing così asfissiante dei bavaresi. Prezioso il lavoro in ripiegamento. (dal 35’ s.t. Kamada sv)

Cataldi 6,5: personalità e sicurezza al cospetto di grandi campioni. Non tira mai indietro il piede e non ha paura di rischiare le giocate.

Guendouzi 6,5: Musiala combina poco nel primo tempo soprattutto grazie a lui. Salvifico su Mazraoui a metà secondo tempo. Presenza fissa su tutto il lato destro del campo.

Isaksen 6: È lui che crea scompiglio lì davanti. Si divora un’occasionissima in avvio di ripresa. Recupera mettendo il piede dove serve per guadagnarsi il rigore dell’1-0. (dal 28’ s.t. Pedro 6: si limita all’ordinaria amministrazione)

Immobile 7: glaciale contro un mostro come Neuer. Fa a spallate dall’inizio alla fine per tenere alto il baricentro della quadra. (dal 28’ s.t. Castellanos 6: aveva mandato in porta Felipe Anderson per il 2-0, ma il brasiliano ha sprecato tutto)

Felipe Anderson 6: partita sacrificio per dare una mano a Hysaj. In fase di palleggio è fondamentale il suo aiuto per uscire dai raddoppi laterali del Bayern. Spreca male il 2-0.



All. Sarri 7,5: partita preparata e gestita tatticamente in maniera impeccabile. A prescindere da come andrà il ritorno, contro i campioni di Germania si è visto divertimento, sacrificio, spensieratezza e lucidità nei momenti decisivi. In una parola: sarrismo.



BAYERN

Neuer 6; Mazraoui 6, Kim 6, Upamecano 5, Guerreiro 6,5; Kimmich 6,5, Goretzka 5,5 /(dal 27’s.t. De Ligt 6); Sané (dal 35’ s.t. Choupo Moting) 6, Müller 5,5 (dal 35’ s.t. Tel), Musiala 5,5; Kane 5. All. Tuchel 5,5