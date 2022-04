"Ognuno faccia come crede, se ha la coscienza a posto. A me questo baccano sembra solo un pretesto da parte di chi allo stadio non sarebbe venuto comunque o di chi finora è venuto solo per fare cori contro il sottoscritto"

Il presidente dellaha riilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero questa mattina. Il patron biancoceleste ha risposto alle polemiche nate per il caro biglietti e la conseguente protesta dei tifosi.

RINCARO PER LAZIO-MILAN - "Era previsto da inizio anno, succede da sempre per le 4 gare di cartello. Per il resto siamo terzultimi in Italia per costi da botteghino. Ho fatto tante volte passi indietro. Iniziative come il Cuccioloni (prezzi simbolici peri più piccoli, ndr), i tagliandi a 10€. Ma quando ho fatto queste promozioni con i 20-25mila paganti non sono riuscito nemmeno a ripagare le spese per l'incontro".



SOLDI DI TASCA PROPRIA - "Sono 300mila euro a partita, tra steward, vigili del fuoco, forze dell'ordine, speaker, allestimento, siae. Inoltre gl introiti da botteghino finiscono direttamente in un conto dedicato all'agenzia delle entrate. Non entra nulla alla Lazio. Se metto i prezzi bassi mi chiama lo stato per chiedermi spiegazioni. Più di una volta ho messo i soldi di tasca mia, ma mica mi metto a sbandierarlo".



MURO CONTRO MURO - "Non mi interessa. Tanto chi viene allo stadio ormai lo fa solo per insultarmi. Per fortuna c'è anche il tifoso sano, che è riconoscente per i trofei e me lo dimostra ogni giorno, solo che fa meno notizia"