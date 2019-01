Polemica ulteriore in casa Lazio. A gettare benzina sul fuoco ci pensa uno dei giocatori sul mercato, Martin Caceres. L'ex Juventus non è mai stato organico al progetto tecnico della Lazio: Inzaghi lo ha utilizzato con il contagocce, l'agente Anellucci ha parlato di "situazioni che lo lasciano perplesso". E la risposta di Caceres è stata social.



POLEMICA SOCIAL - Il calciatore della Celesta ha postato su Instagram un'intervista del suo procuratore, e non ha risparmiato una frecciatina: “La realtà è una sola, bastano poche parole per far capire quello che succede”. Oltre a raccontare la sua perplessità, in quell'intervista Anellucci parla del contributo importante di Caceres in nazionale e al Verona. Alla Lazio, invece, non è mai pervenuto.