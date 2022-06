Blitz a Londra per la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale il ds biancoceleste Igli Tare è andato in Inghilterra per parlare col Chelsea; due idee sul tavolo: Emerson Palmieri, rientrato dal prestito al Lione, e Ruben Loftus-Cheek, possibile erede di Milinkovic in caso di cessione del serbo.