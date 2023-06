La Lazio ha già incassato 6,5 milioni dai riscatti di Acerbi e Escalante. Una boccata d'ossigeno per le casse biancocelesti, ingolfate dall'indice di liquidità. La cifra non è sufficiente da sola per sbloccare tutte le operazioni in entrata che il club ha in mente di fare, ma intanto consentirà di avere mani più libere nelle trattative per portare alla corte di Sarri qualche rinforzo già nei primi giorni di luglio.



A Formello sono in corso inoltre grandi manovre su diversi nomi in uscita. Raul Moro (Real Oviedo) e Kamenovic (Backa Topola) sono le piste più calde al momento. Dalle cessioni degli esuberi il club punta a racimolare quante più risorse possibili, ma soprattutto ad alleggerirsi degli ingaggi per reimpiegare subito nel mercato in entrate le risorse liberate.