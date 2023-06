Il futuro di Raul Moro sarà in Spagna. Come riporta oggi l'edizione romana del Corriere della Sera il Real Oviedo, club di Segunda Division (Serie B spagnola, ndr), è pronto a versare nelle casse biancocelesti 2 milioni di euro per trattenere a titolo definitivo il classe 2002, arrivato in prestito dalla Lazio a gennaio scorso.