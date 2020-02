Lazio-Bologna è il primo anticipo della 26esima giornata di Serie A. Vincere per i bianconcelesti di Simone Inzaghi significherebbe non solo continuare a sognare lo scudetto, ma mettere pressione e sfruttare il turno di campionato che vedrà Juventus e Inter affrontarsi in uno scontro diretto senza esclusione di colpi. Vincere per i rossoblù di Sinisa Mihajlovic vorrebbe dire uscire dal mini-periodo negativo che li ha fatti scivolare in classifica e riagganciare le posizioni che valgono il sogno Europa League.



STATISTICHE - La Lazio è imbattuta da 13 partite contro il Bologna in Serie A, si tratta della serie aperta più lunga di match senza sconfitte per i biancocelesti contro una singola avversaria. Il Bologna ha espugnato soltanto una volta l’Olimpico nelle ultime 18 trasferte di Serie A (nel marzo 2012) contro la Lazio. L’ultima volta che i biancocelesti non sono stati sconfitti per più di 13 sfide casalinghe in un singolo torneo di Serie A risale a maggio 2000, quando con Sven-Göran Eriksson in panchina vinsero lo Scudetto. Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A, ma gli emiliani non infilano tre successi esterni consecutivi in campionato dal gennaio 2016. Lazio e Bologna sono le due squadre che hanno guadagnato più punti in questo campionato con gol realizzati nell’ultimo quarto d’ora di gioco: 14 i capitolini, 13 gli emiliani.

La prossima sarà la 150esima sfida in Serie A per Sergej Milinkovic-Savic e la numero 300, invece, per il difensore Stefan Radu. Rodrigo Palacio del Bologna non va a bersaglio per due match di fila in Serie A da maggio 2015, con la maglia dell’Inter.



