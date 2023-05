Per me è importante non dire bugie. Non è vero che mi proposero il rinnovo. Volevo andare via, sì, ma non ho mai ricevuto nessuna offerta da parte della Lazio. Ormai comunque è passato tanto tempo e non mi interessa più parlare di queste cose. Mi manca tornare in questa città. So che anche tanti altri giocatori non si sono lasciati bene con la Lazio. Secondo me la società deve cambiare un po’ in questo.

Parlai io 3 volte con Miro prima della sua scadenza per offrirgli il rinnovo. La prima volta mi disse che aveva pensato di ritirarsi già l’anno prima, ma suo figlio l’aveva invitato a restare. La sua è sempre stata una scelta familiare. Essere un grande giocatore, ma questo non significa per forza essere un grande uomo. Gli uomini si vedono nei fatti. La porta è aperta per chiarire, lo dimostra il fatto che è stato invitato con i suoi ex compagni.

Anche nella giornata di festa di ieri all'Olimpico c'è stato spazio per qualche polemica. Vecchie ruggini a tinte biancocelesti sono riemerse trae il ds della. In zona mix i cronisti presenti allo stadio hanno chiesto all'ex attaccante tedesco se fosse rimasto in buoni rapporti con la società dopo il suo addio nel 2016. La risposta è stata senza mezzi termini:Non si è fatta attendere a distanza, che tramite le colonne del Corriere dello Sport ha detto: