Lazio, buone notizie per Tudor: un recupero importante per il Verona

Igor Tudor può sorridere: in attacco contro l'Hellas Verona torna Mattia. L'Arciere dellaè fermo da quasi un mese per una distorsione alla caviglia rimediata nella semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus il 2 aprile scorso. Ora però sembra essersi ristabilito totalmente. Come riporta il Messaggero questa mattina, ieri ha svolto l'intera seduta di scarico in campo con le riserve non impiegate martedì sera nel ritorno con i bianconeri. Sabato all'Olimpico per la sfida agli scaligeri, sua ex squadra peraltro, sarà di nuovo convocato.

Si tratta di un recupero importante per Tudor. L'allenatore della Lazio infatti deve fare i conti con diversi acciaccati in rosa. Lazzari, Kamada (problemi muscolari) e Felipe Anderson (ferita al piede) non sono sicuri di farcela. Per questo ritrovare il numero 20 lì davanti ridarebbe forza a tutto il reparto. Decisivi per capire se Zaccagni sarà impiegato dall'inizio a meno contro la formazione veneta saranno comunque i prossimi due allenamenti tra oggi e domani. Per gli altri lungodegenti, tra cui anche Provedel, in ogni caso il rientro è in programma nelle prossime settimane. Già contro il Monza la rosa biancoceleste potrebbe tornare al completo, per il rush finale della corsa Champions nella quale la Lazio è tornata a sperare.