La Lazio continua a seguire Jonathan ​Burkardt, attaccante classe 2000 del Mainz, ma a bloccarne l'arrivo è Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro non ha ancora ricevuto offerte ufficiali ma solo degli interessamenti e se non verrà ceduto i Biancocelesti non potranno acquistare un'altra punta, scrive La Gazzetta dello Sport.