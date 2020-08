La priorità è Simone Inzaghi. La sconfitta di Napoli non è piaciuta al presidente della Lazio, Claudio Lotito, che in settimana si incontrerà con lui e il direttore sportivo Igli Tare. Così si legge nell’edizione odierna de La Repubblica. Il rapporto è ottimo, ma le tensioni sono reali: oltre all'interesse sempre vivo della Juventus, da non sottovalutare, riguardano l’ingaggio (ora da 2 milioni di euro) e il mercato.