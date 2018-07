Gelson Martins, esterno del Portogallo e dello Sporting Lisbona, non ha ritirato la sua richiesta di rescissione del contratto per giusta causa con il club portoghese. Quindi, come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio continua a sperare, con Tare che ha presentato la sua offerta da 2,5 milioni di euro a stagione con un contratto da 5 anni.