La trattativa tra la Lazio e Alessio Romagnoli, difensore del Milan che lascerà i rossoneri a parametro zero, è entrata in una fase di stallo dovuta alla distanza economica tra le due parti. Secondo Il Tempo, i biancocelesti starebbero pensando a Gian Marco Ferrari del Sassuolo come alternativa se l'operazione per Romagnoli non si concretizzasse.