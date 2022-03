C'è anche Zubeldia tra i papabili per la difesa della Lazio del prossimo anno. Il nome del centrale spagnolo di proprietà della Real Sociedad è spuntato nelle ultime 24 ore, come possibile obiettivo e si aggiunge a quelli già noti di Casale e Romagnoli nella lista dei candidati in mano a Tare.



Classe '97, ha all'attivo 16 presenze stagionali con il club di San Sebastián e il contratto con i biancoblu dei Paesi Baschi in scadenza nel 2024. La valutazione di base è tra i 15 e i 20 milioni di euro ed è di piede destro. Considerando che in estate Luiz Felipe e Patric diranno addio, il suo puotrebbe essere un profilo da tener d'occhio per rimpiazzarli.