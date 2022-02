Per l'estate la Lazio punta l'accoppiata Romagnoli-Casale. Secondo quanto riporta oggi Repubblica, sono loro due gli obiettivi dei per rifondare completamente la difesa.



Il milanista si libererà a zero a giugno, ma su di lui è forte anche la Juventus. Lotito e Tare dovranno accelerare per chiudere in anticipo e portare nella Capitale il centrale originario di Anzio. Il difensore dell'Hellas invece è stato un obiettivo già a gennaio. La dirigenza biancoceleste è in parola con Setti per ridiscuterne nella prossima sessione