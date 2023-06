Sul tavolo di Lotito è arrivata un'offerta per Luis Maximiano. Lo scrive questa mattina Il Messaggero. Non è chiaro ancora quale club - sicuramente estero comunque - sia interessato al portiere portoghese in uscita dalla Lazio, ma la cifra messa sul piatto è di circa 8 milioni di euro: un paio in meno di quelli spesi dai biancocelesti un anno fa per prelevare il calciatore dal Granada. Bocciato da Sarri dopo una stagione tutt'altro che positiva, il club punta a liberarsi al più presto del suo cartellino per reinvestire su un altro profilo. Il prescelto è Audero, ma si valutano anche diversi piani B.