Alle 18 di questa quarta domenica di Serie A, la Lazio ospita il Cagliari. La partita è stata arbitrata dal signor Ghersini di Genova, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Lo Cicero. Il quarto uomo è stato Meraviglia. Al Var Banti, all’Avar Costanzo. Calciomercato.com è pronto a raccontare gli episodi da moviola dei due match.



94' Zappa ferma un contropiede della Lazio con un fallo tattico e prende il secondo giallo (il primo l'aveva preso al 61', 5 minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Caceres)



34' Felipe Anderson ubriaca di finte Caceres, ma l'uruguaiano non abbocca e lo ferma. Il brasiliano gli sbatte contro e va giù in area di rigore, ma per Maresca non c'è niente e nemmeno per il var.