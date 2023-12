Lazio-Cagliari (sabato 2 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 14esima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa si presentano a questa sfida all'undicesimo posto in classifica con 17 punti, sette in più degli ospiti, terzultimi a quota 10.



LE ULTIME - Sarri deve ancora fare a meno di Casale, Romagnoli e Zaccagni. Dall'altra parte Ranieri non può contare su Capradossi, Rog e Di Pardo.



LE PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.



CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.