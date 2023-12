Spazio a Lazio-Cagliari, match valido per la 14a giornata di Serie A in programma questa sera all'Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri torna in campo sull'onda della vittoria in Champions League contro il Celtic, per tornare a vincere dopo la sconfitta di Salerno. Calcio d'inizio alle 18.00, la partita sarà visibile in streaming su DAZN e in diretta tv su Sky Zona DAZN.



FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (4-3-3): Provedel: Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro. All. Sarri.



CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena; Zappa, Makoumbo, Prati, Azzi; Viola; Petagna, Lapadula. All. Ranieri