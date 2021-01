Felipe Caicedo è il miglior realizzatore della Lazio alle spalle di Immobile. Il rendimento del Panterone non fa la differenza solamente a tinte biancocelesti, ma anche considerando l'intera Serie A. Tra le prime scelte della panchina (poiché nelle gerarchie di Inzaghi arriva dopo Immobile e Correa) è il secondo del campionato numeri alla mano. 6 gol in 16 presenze di cui 7 da titolare. Praticamente uno ogni 110', quasi come Immobile (uno ogni 109', ma con molte gare e minuti in più). Come riporta Il Corriere dello Sport tra i cosiddetti bomber di scorta ce n'è solamente uno che fa ancora meglio di Caicedo. Si tratta di Luis Muriel. Il numero 9 dell'Atalanta nonostante una media di 32,4 minuti a partita ha un rendimento pazzesco: 10 gol in 14 presenze, di cui solo 5 da titolare.